Сроки ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС – 2 опять перенесут

Южно-Сахалинск, , 10:15 — REGNUM Сроки ввода в эксплуатацию важнейшего объекта большой энергетики на Сахалине — ГРЭС — 2 — перенесут с декабря 2018 года на лето 2019 года. Это уже четвёртый по счёту перенос сроков ввода ГРЭС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сроки ввода объектов большой энергетики в ДФО срываются из года в год

Энергетики региона побоялись входить в зиму с новой ГРЭС:

«Был важный вопрос — как входить в зиму, на старой ТЭЦ или на новой ГРЭС, Два месяца назад ушло обращение губернатора к правительству РФ. Мы предложили зиму проходить на существующей, старой ГРЭС. Факторы следующие: там и персонал подготовлен, людям летом переезжать легче, старая ТЭЦ летний режим выдерживает нормально», — привело слова зампреда островного правительства, курирующего ТЭК Владимира Сидоренко, ИА Сахалин. Инфо.

На Сахалине решили не рисковать и не входить в зиму в условиях обкатки нового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России установила, что сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2 уже переносились неоднократно — в 2016 перенесли на 2017, годом ранее также переносили. Ввести объект в эксплуатацию должны были в декабре 2018 года, теперь сроки переносят на лето 2019 года.

Аналогичная ситуация с еще одним важнейшим объектом большой энергетики в ДФО — Советско-Гаванской ТЭЦ в Хабаровском крае. И Сахалинская ГРЭС-2, и Советско-Гаванская ТЭЦ должны были начать работу еще в 2016 году. Но ввод ТЭЦ Советской Гавани, по данным СП РФ, перенесен на 2021 год.

По информации ПАО «Русгидро», менеджмент компании принимает исчерпывающие меры для того, чтобы все объекты были введены в эксплуатацию в срок.