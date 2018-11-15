Здание бывшего института в центре Чебоксар продают на новых условиях

Чебоксары, , 09:50 — REGNUM В столице Чувашии повторно выставляют на продажу здание в центре города. Власти уточнили условия приватизации объекта, сохранив на прежнем уровне начальную стоимость, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В столице Чувашии повторно выставляется на продажу здание в центре Чебоксар — по улице К. Маркса, 60, где ранее располагался институт экономики и менеджмента.

«В связи с тем, что аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недвижимости, назначенный на 26.10.2018, не состоялся», — говорится в постановлении, подписанном главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым.

Согласно документу, планируется приватизировать двухэтажное кирпичное здание (литера А) с кирпичным подвалом (литера А1) общей площадью 1 129,4 кв. метров. Начальная цена объекта приватизации не изменилась и составляет 40 195 154 рубля 24 копейки. Так же не изменился размер задатка — 8 039 030 рублей 85 копеек.

Появились новые условия. Обозначена минимальная цена предложения (цена отсечения), которая составляет 20 097 577 рублей 12 копеек, а также определена величина снижения цены (шаг понижения) в размере 4 019 515 рублей 42 копейки. Величина повышения цены (шаг аукциона) остался прежним — в размере 2 009 757 рублей 71 копейки.