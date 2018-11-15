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Глава Нацбанка Казахстана: страховой сектор проигрывает странам СНГ

Экономика

Страховой рынок Казахстана пока не превратился в высококапитализированную отрасль

Астана, 15 ноября 2018, 09:46 — REGNUM  Страховой сектор Казахстана проигрывает не только развитым странам, но и странам на постсоветском пространстве, заявил 15 ноября председатель Национального банка республики Данияр Акишев в ходе конгресса финансистов Казахстана, сообщает издание Informburo.

Глава Нацбанка отметил, что страховой рынок пока не превратился в высококапитализированную отрасль. В частности, за последние 10 лет объем страховых премий не превысил 1% ВВП.

При этом страховой сектор станет первым сегментом, куда в рамках требований Всемирной торговой организации (ВТО) будут допущены иностранные компании.

Акишев добавил, что в рамках риск-ориентированного надзора, который вводится в 2019 году, будут усилены меры по устранению проблем с непрозрачной деятельностью по перестрахованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Алма-Ате начал свою работу VIII конгресс финансистов Казахстана. В мероприятии принимают участие более 300 банкиров из 20 стран мира.

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