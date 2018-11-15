Тарифный «манёвр» ЖКХ: двухэтапная инициатива «ударит по карману граждан»

Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В 2019 году индексация тарифов на услуги ЖКХ произойдёт в два этапа: с 1 января 2019 года тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — ещё на 2,4%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

За последние годы жители России привыкли к тому, что индексация тарифов ЖКХ происходит однократно с 1 июля. Как правило, в среднем по стране оплата за коммунальные услуги повышалась на 4%. В 2019 году суммарная индексация будет чуть больше и составит 4,1%.

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В правительстве сообщили, что увеличение оплаты в два этапа произойдёт в связи с планируемым в 2019 году повышением НДС.

«В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающее учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года», — говорится в справке к постановлению правительства.

Более того, в пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычного уровня.

На самом деле увидеть в этом двухэтапном «манёвре» заботу о жителях России крайне сложно. А нехитрые расчеты показывают, что в 2019 году нагрузка на семейные бюджеты увеличится больше, чем, например, в 2018 или в 2017 годах, когда индексация происходила один раз в год — 1 июля на 4%.

Во-первых, обычный уровень, пусть и незначительно, на 0,1% но всё же превышен.

Во-вторых, лукавое сложение тарифов (1,7% + 2,4% = 4,1%) только на бумаге выглядит простым уравнением. На самом деле фактическая нагрузка на кошельки квартиросъёмщиков и собственников жилья вырастет на порядок больше, чем в прошлые годы.

Ни для кого не секрет, что из-за климатических особенностей России самые высокие расходы на услуги ЖКХ семейный бюджет несёт в зимний период. Каждая домохозяйка знает, что львиную долю суммы в квитанции составляет оплата за теплоснабжение. И если в прошлые годы зимний период проходил по одному «прошлогоднему» тарифу, а повышение за тепло происходило с началом отопительного сезона, то есть после летнего повышения, то в 2019 году оно произойдёт уже с 1 января.

Таким образом, нехитрый манёвр с индексацией стоимости услуг ЖКХ увеличит расходы жителей России, связанные с оплатой за теплоснабжение, сначала на 1,7%, а с началом нового отопительного сезона на 4,1%.

Применительно к уральскому округу, где отопительный сезон заканчивается позже, чем в европейской части страны и в южных регионах, этот период составит четыре с половиной месяца. То есть с января по апрель 2019 года жителям Свердловской области за четыре «дорогих» месяца придётся в общей сложности заплатить почти на 7% больше.

Ну и нельзя забывать, что существует иное мнение, согласно которому многие жители России и так переплачивают за коммунальные услуги и впору говорить о снижении тарифов, а не о их увеличении.

Например, инициативу о двухэтапной индексации тарифов не поддержал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, пояснив, что в российских регионах в двух случаях из трёх тарифы выше экономической обоснованности.

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По мнению Игоря Артемьева, альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году может стать снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции.

Но, по всей видимости, смены экономической стратегии не предвидится, а правительство Дмитрия Медведева идёт привычным путём. И потому бюджет страны, как и ранее, будет пополняться за счёт постепенного увеличения налоговой и неналоговой нагрузки на простых жителей России.

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