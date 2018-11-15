Кредитный портфель ярославского бизнеса с начала года вырос на 31,2 млрд

Ярославль, , 09:18 — REGNUM Совокупный кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ярославской области с начала 2018 года увеличился на 31,2 млрд рублей, достигнув к началу октября 193,5 млрд рублей. Об это сообщает ярославское отделение ГУ Банка России.

Специалисты банковского регулятора отмечают, что за 9 месяцев наибольшее увеличение объема кредитов предприятиям произошло в обрабатывающей отрасли региона — на 18,5 млрд рублей (+30,1%). В процентном соотношении лидером являются предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 48,0% (6,7 млрд рублей). Объем кредитования сельскохозяйственных предприятий региона вырос с начала года на 2 млрд рублей (+14,9%), предприятий оптовой и розничной торговли — на 2,2 млрд рублей (+11,8%).

При этом, объем задолженности по кредитам в сфере малого и среднего предпринимательства в Ярославской области по итогам 9 месяцев 2018 года составил 29 млрд рублей.