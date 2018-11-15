Рост потребления электроэнергии Китаем замедлился в октябре

Пекин, , 09:04 — REGNUM Рост потребления электроэнергии в Китае был несколько ниже в октябре 2018 годе, чем в предыдущий месяц, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Использование электроэнергии в стране выросло на 6,7% в октябре в сравнении с тем же месяцем 2017 года, но ниже потребления в сентябре 2018 года на 8%, сообщили в Государственной комиссии по развитию и реформе. За прошедшие десять месяцев 2018 года вообще потребление электроэнергии в стране составило 5,66 трлн кВт⋅ч, что на 8,7% выше, чем за тот же период 2017 года.

Потребление энергии сферой услуг и домохозяйствами с января по октябрь выросло на 13,1% и 11,1% соответственно в сравнении с тем же периодом 2017 года. В сельском хозяйстве и промышленном секторе этот показатель несколько ниже — 9,8 и 7,2% соответственно.

Как отмечают китайские эксперты, замедление роста потребления электроэнергии в Поднебесной вызвано прежде всего замедлением экономического роста. За первые три квартала 2018 года рост составил 6,7%, что ниже 6,8% за первую половину 2018 года, но, однако, все же выше годовой цели в 6,5%, поставленной центральным правительством страны.