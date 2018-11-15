В Казахстане назвали условия применения нацвалют в международных расчетах

Алма-Ата, Казахстан, , 08:49 — REGNUM Широкое использование национальных валют в международных расчетах невозможно без развитого рынка ценных бумаг в национальных валютах, а также без открытого доступа на этот рынок иностранных инвесторов. Об этом 15 ноября заявил председатель национального банка Казахстана Данияр Акишев в ходе VIII конгресса финансистов Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

Глава финансового регулятора подчеркнул важность стимулирования более активного использования национальных валют. Однако участникам внешнеторговой деятельности важно обеспечить условия для хранения валюты на ликвидных и устойчивых рынках. Необходимо также обеспечить страхование валютных рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Алма-Ате стартовал VIII конгресс финансистов Казахстана, в котором принимают участие более 300 банкиров из 20 стран мира.

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