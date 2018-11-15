В Хакасии приостановят индексацию части пособий и выплат

Абакан, , 08:28 — REGNUM Власти Хакасии подготовили законопроект «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Республики Хакасия», согласно которому приостанавливается индексация части пособий и выплат.

«Данный законопроект разработан в целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год», — говорится в пояснительной записке.

Речь идёт о приостановке индексации государственной премии республики им. Н. Ф. Катанова; ежемесячных пособий членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших при исполнении обязанностей; государственных ежемесячных пособий на ребёнка.

При этом власти Хакасии делают акцент на том, что ключевое слово в данном случае — «приостановление».

Соображения местных депутатов по этому поводу представлены в материале издания «Хакасия»:

"То, что не будет сделано сегодня, может быть сделано в следующем году».

Напомним, ближайшая сессия Верховного совета Хакасии состоится 28 ноября 2018 года.