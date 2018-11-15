Параметры бюджета-2019 Татарии во втором чтении изменятся

Казань, , 08:25 — REGNUM Кабинет министров Татарии ко второму чтению проекта республиканского бюджета на 2019 год предложил увеличить его параметры: доходную часть на 8,793 млрд рублей, до 237,02 млрд рублей, расходную — почти на 9 млрд рублей (до 241,174 млрд рублей). При этом размер дефицита сохранится на уровне принятого в первом чтении 4,151 млрд рублей. Поправки, занявшие свыше 500 страниц, рассмотрят 16 ноября 2018 года на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, а 19 ноября обсудят на очередной сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если поправки будут одобрены, то общий объём доходов бюджета республики составит 237 023 276,8 тыс. рублей, расходов — 241 174 553,7 тыс. рублей при дефиците 4 151 276,9 тыс. рублей.

Доходная часть изменилась в том числе по причине уточнения размера федеральных траншей. Они на 2019 год увеличились с 20 268 032,8 тыс. рублей до 28 891 236,4 тыс. рублей. Также учли планируемое поступление от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» — 169 473,7 тыс. рублей.

Помимо этого, планируется увеличить размер бюджетных ассигнований дорожного фонда региона на 2019 год — с 22 309 809,1 тыс. до 25 018 769,5 тыс. рублей.

Напомним, первое чтение законопроект прошёл 18 октября 2018 года. По результатам рассмотрения в октябре доходы предполагались на уровне 228,23 млрд рублей, расходы — 232,381 млрд рублей при дефиците — 4,151 млрд рублей. До 26 октября в законопроект принимались поправки.

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