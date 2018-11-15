Предприниматели Москвы назвали онлайн-сервисы, помогающие в работе

Москва, , 08:17 — REGNUM Предприниматели Москвы назвали онлайн-услуги, которые помогают им в работе и развитии бизнеса. Наиболее популярными оказались такие сервисы, как онлайн-консультант, онлайн-бухгалтерия, онлайн-образование и онлайн-нетворкинг, сообщается на портале мэра Москвы.

Всего для предпринимателей на сайте «Малый бизнес Москвы» доступны 11 онлайн-сервисов. Некоторые из них доступны бесплатно. В частности, представлено: «Подготовка документов для регистрации ИП или ООО», «Формирование налоговой декларации по УСН», «Подбор помещений для бизнеса, «Законодательный бизнес-дайджест» и др.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, правительство Москвы старается создать максимально комфортные условия для тех, кто хочет получить консультации по развитию собственного дела. С 2016 года специалисты профильных центров провели более 160 тысяч консультаций по вопросам открытия и ведения малого бизнеса.

Опрос проводился среди пользователей услуг ГБУ «Малый бизнес Москвы» в августе-сентябре 2018 года. В нем приняли участие 519 человек.

Подробнее: Президент РФ обозначил приоритетные направления развития малого бизнеса

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обозначил приоритетные направления развития малого бизнеса. По его словам, следует создать такую среду, в которой предприниматели могли бы максимально использовать возможности цифровых технологий.

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