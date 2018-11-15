Количество сделок купли-продажи квартир в Казахстане выросло на 18%

Астана, , 07:59 — REGNUM В сентябре 2018 года в Казахстане было заключено 25 тыс. сделок купли-продажи жилья, что на 15% больше, чем в сентябре 2017 года, сообщает 15 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период заключено 18,3 тыс. сделок купли-продажи квартир, что на 17,9% больше, чем годом ранее. За 2017 год и девять месяцев 2018 года Жилстройсбербанк выдал 54,6 тыс. займов. За данный период примерно 13% жилья было куплено за счет системы жилстройсбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в рамках ипотечной программы «7−20−25» банки Казахстана одобрили 2,8 тыс. заявок. Среднее количество одобренных заявок по программе «7−20−25» по отношению к количеству новых квартир в республике составляет 6%.

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