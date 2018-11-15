Глава «Роснефти» назвал роль независимых АЗС в удорожании топлива

Москва, , 07:44 — REGNUM В ряде регионов России независимые АЗС формируют монопольные структуры, нацеленные на удорожание топлива. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, независимые сети провозглашают свой контроль над 60% рынка, хотя фактически их доля — не больше 30%, а 70% принадлежит вертикально интегрированным компаниям. Это 30% влияют на образование цен, так как поддерживаются Федеральной антимонопольной службой.

«Если мы даем цену ниже, мы попадаем сразу на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», — пояснил Сечин.

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Таким образом, в отдельных регионах сформированы доминирующие структуры с выстроенной схемой поставок, тогда как вертикально интегрированные компании вынуждены «подстраиваться». В связи с этой ситуацией ожидается серьезное разбирательство, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о достижении соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями, благоадря которому рост цен на топливо остановлен по меньшей мере до марта 2019 года. Он также сообщил, что ФАС до конца года должна проверить независимые АЗС и их бенефициаров на предмет монопольного положения в ряде субъектов РФ.

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