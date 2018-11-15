«Значит, руководство бестолковое»: на Ямале ликвидируют оленеводческий МУП

Салехард, , 07:51 — REGNUM Ликвидация муниципального оленеводческого предприятия «Ямальское» с базой в селе Сеяха стала резонансной. Сокращению подлежат 65 его сотрудников — оленеводов и чумработниц. На данный момент власти Ямальского района занимаются возможным трудоустройством высвобожденных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете.

Закрытие небольшого предприятия наделало много шума прежде всего потому, что там трудились представители коренных малочисленных народов Севера. В связи с этим убыточность и нерентабельность предприятия ушли на второй план. И хотя в администрации Ямальского района обещают до 1 февраля 2019 года разработать «дорожную карту» трудоустройства каждого сокращённого в организации села, муниципальное предприятие «Ямальские олени» и предприятия топливно-энергетического комплекса. Однако недовольство нарастает и явно подогревается извне.

Причём 17 из 65 сокращённых, по словам чиновников муниципалитета, уже нашли работу, 11 тундровикам окажут помощь в организации своего дела. К примеру, один оленевод собирается организовать хозяйство для соплеменников с личным поголовьем.

Тем временем в паблике «Подслушано в Сеяхе» публикуются гневные сообщения, дескать, если бы не массовый весенний падёж оленей весной 2018 года предприятие работало бы в прежнем режиме. Оленеводам местные власти, судя по комментариям, не помогли пройти этот трудный период. А сейчас более пяти тысяч оленей идёт на убой.

«Производство, тем более оленеводческое хозяйство, можно спасти всегда. Значит, руководство бестолковое. И не надо кивать на тех, кто раньше руководил. Возможно, что они были тоже бестолковыми, но от этого нынешние умнее не становятся. А пастбища давно уменьшаются. По всему округу газовики и нефтяники. Теперь еще порт Сабетта. Думаю, что лет через 50 вообще негде будет оленей пасти и рыба исчезнет окончательно, включая ряпушку», — пишет один из комментаторов ситуации, передавая общее настроение.

Между тем председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин высказал в прессе мнение, что при сокращении кормовой базы для оленей на Ямале закрытие муниципальных оленеводческих предприятий неизбежно, и поголовье необходимо сокращать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в ЯНАО насчитывается более 700 тыс. оленей. При этом природная кормовая база рассчитана на 400 тыс. голов.

Читайте ранее в этом сюжете: Избыток оленей на Ямале — проблема