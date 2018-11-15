Старейшего производителя хлеба Нижегородской области разоряют?

Балахна, Нижегородская область, , 07:33 — REGNUM В Нижегородской области требуют обанкротить производителя хлеба и хлебобулочных изделий из Балахнинского района, работающего в регионе с 1932 года. Следом за проблемами у ОАО «Городецкий хлеб», где после невыплаты зарплаты прошла забастовка работников, к связанному с ним АО «Балахнинский хлебокомбинат» был подан иск с требованием признать компанию банкротом. Арбитражный суд региона уже принял иск к производству, слушания по рассмотрению обоснованности претензий назначены на 19 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в начале октября 2018 года стало известно, что работники Городецкого хлебозавода, работающего уже почти 60 лет, бастуют из-за невыплаты зарплаты. Тогда же местные СМИ отмечали, что ситуация с финансовым состоянием предприятия, балансировавшего на грани банкротства, усугубилась после того, как его решили объединить с Балахнинским хлебокомбинатом.

К ОАО «Городецкий хлеб» требование о банкротстве подавалось в 2016 году, иск был подан ООО «Бугровские мельницы» (Володарский район Нижегородской области), но в апреле истец отказался от претензий и дело было прекращено. На сегодня городецкий хлебозавод засыпали исками кредиторы — от поставщиков сырья до компаний, предоставляющих услуги ЖКХ. В числе основных истцов — поставщик газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Иск к АО «Балахнинский хлебокомбинат» подан ФНС России, сумма исковых требований — 4 591 591,09 рубля. Обоснованность претензий рассмотрят 19 декабря 2018 года.

«Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»: в течение десяти дней с даты получения настоящего определения представить суду информацию о кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в определении суда.

По базе судов, только за 2018 год к этому предприятию было подано восемь исков о взыскании задолженности. Среди истцов также АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», с суммой претензий — более 507 тыс. рублей, ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие создано 7 июня 1993 года, среднесписочная численность работников — 215 человек. Уставный капитал — 1 372 395 рублей. АО выступало соучредителем ассоциации «Нижегородский хлеб».

«С января 1932 года начинается история Балахнинского хлебокомбината. В то далекое время мощность предприятия составляла 11 тонн хлеба в сутки, численность персонала — 95 человек, — отмечается на сайте администрации района. — С 1973 года и по сей день хлебозаводом руководит Михаил Васильевич Лиходедов».