Нижегородское министерство закажет научную работу за 5,6 млн рублей

Нижний Новгород, , 06:17 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области планирует заказать научно-исследовательскую работа по анализу существующей системы налогообложения по налогу на имущество организаций. Этот анализ планируется использовать при внедрении модулей автоматизированной информационной системы координации работы органов исполнительной власти по обеспечению поступления доходов от отдельных видов налогов и сборов для нужд региона. Итоги конкурса на контракт с начальной ценой 5,636 млн рублей планируется подвести 6 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства на научную работу будут выделены из областного бюджета 2018 года.

«Цель выполнения научно-исследовательской работы: выявление путей повышения налоговых поступлений по налогу на имущество в отношении объектов капитального строительства, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ в консолидированный бюджет Нижегородской области», — отмечается в техзадании.

Использовать помимо модуля работу планируют «для совершенствования налоговой политики и процессов налогового администрирования в области налогообложения объектов капитального строительства».

Исполнитель должен будет оценить потенциал по налогу на имущество организаций региона по тем объектам недвижимости, где налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Напомним, на начало октября 2018 года доходы бюджета области составили 109,6 млрд рублей, из которых на налог на имущество организаций пришлось 9,9 млрд рублей. В целом налоговые доходы составили свыше 90,5 млрд рублей.

С учётом последних поправок основные параметры областного бюджета на 2018 год выглядят следующим образом: доходы — 152,7 млрд рублей, расходы — 155,2 млрд рублей, дефицит — 2,553 млрд рублей.