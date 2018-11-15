Украинский эксперт: Киев исчерпал способы помешать «Северному потоку – 2»

Киев, , 05:54 — REGNUM Все способы повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2» Украина исчерпала, заявил украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в интервью украинскому изданию «Главред».

"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2», — сказал Марунич. — Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны».

Он отметил, что «воззвания» Киева к европейским участникам проекта об учете интересов Украины «в целом малоэффективны». По его оценке, наиболее реальный сценарий — это 20 — 30 млрд кубометров российского газа в год через украинскую территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания через арбитраж намерена заставить Россию заплатить за неиспользование украинской газо-транспортной системы после 2019 года — чтобы компенсировать ущерб «из-за «Северного потока — 2».

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