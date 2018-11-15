Спортфонд, задолжавший 2 млрд рублей «Татфондбанку», спешат обанкротить

Казань, , 05:21 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказался ускорять процесс банкротства некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры», задолжавшей обанкроченному год назад «Татфондбанку» более 2,095 млрд рублей. Фонд является «дочкой» ООО «Инвестнефтехим», связанного с правительственным АО «Связьинвестнефтехим», и именно ТФБ инициировал процедуру банкротства ООО за имеющиеся долги по кредитам, займам, некогда выданным на нужды футбольного муниципального клуба «Рубин» из Казани. Фонд принял эту задолженность на себя и на сегодня находится под наблюдением, но временный управляющий обратился в суд с просьбой ускорить переход от наблюдения к банкротству (конкурсному производству). Суд отклонил требование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, фонд создали в апреле 2006 года с уставным капиталом более 4,986 млрд рублей, его единственный учредитель — ООО «Инвестнефтехим». Основным же владельцем последнего является правительственный холдинг «Связьинвестнефтехим», который год назад получил от республиканских властей имущество на 20,7 млрд рублей в качестве увеличения уставного капитала.

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В декабре 2017 года ТФБ в рамках формирования конкурсной массы (признан банкротом в апреле 2017 года) отсудил у фонда 2 095 310 000 рублей долга. Сумма ранее была выдана на нужды казанского муниципального футбольного клуба. Обжаловать решение суда ответчику не удалось.

В срок фонд долг не выплатил, поэтому банк потребовал признать его банкротом и в августе 2018 года в отношении ответчика было введено наблюдение. Судебные слушания, на которых должны рассмотреть дальнейшую судьбу некоммерческой организации, намечены на 20 декабря 2018 года. Но временный управляющий Алмаз Сабитов обратился в суд с ходатайством об ускорении рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве), назначив дату слушаний на более ранний срок. Своё требование он обосновал тем, что «первое собрание кредиторов должника проведено 17.10.2018 года» и на нём было принято «решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства».

"Кроме того, 07.11.2018 года в адрес временного управляющего поступило письмо директора должника, содержащее согласие на ускорение рассмотрения вопроса о переходе в стадию конкурсного производства. По мнению заявителя, изменение даты судебного заседания по рассмотрению дела о признании должника банкротом приведет к уменьшению судебных расходов по делу о банкротстве должника», — отмечалось в материалах суда.

Судья отказался удовлетворить ходатайство, так как «отсутствуют правовые основания».