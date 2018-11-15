Якутии добавят на здравоохранение 6,7 млрд рублей

Якутск, , 05:18 — REGNUM В Якутии будет увеличено федеральное финансирование на оплату труда медработников и лекарственное обеспечение. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минздрав РФ перекладывает спасение медучреждений на бюджет Якутии?

Источником финансирования станет федеральный бюджет. Благодаря изменению методики расчёта выделения средств на работы медучреждений, в 2019 году республика получит на эти цели на 6,7 млрд рублей больше, чем в 2018-ом.

«Было много проблем, связанных с материально-технической базой здравоохранения, и с тем, что, к сожалению, многие годы здравоохранение в республике из Федерального фонда обязательного медицинского страхования недофинансировалось из-за несовершенства методики, — сообщил Дмитрию Медведеву Айсен Николаев. — Конечно, вопросов много. В том числе и по строительству онкологического диспансера, кардиологического диспансера. Но самое главное, я считаю, сделано — методика исправлена, и поэтому будут положительные изменения».

Премьер-министр РФ предложил посмотреть, как будет работать новая версия методики.

«Методики пишут люди, а людям свойственно ошибаться, как гласит древняя мудрость. Поэтому надо посмотреть, как будет уже новая версия работать. Хорошо, что она действительно откорректировала возможности бюджета регионального фонда обязательного медицинского страхования и дополнительные деньги пришли в систему», — констатировал Медведев.

Читайте также: В Якутии 268 медучреждений и 150 участковых больниц под угрозой ликвидации

По словам Айсена Николаева, он также обсудил с председателем правительства РФ вопросы реализации «майского указа» президента РФ Владимира Путина на территории республики. В том числе речь шла о модернизации аэропортовой инфраструктуры и строительстве крупных объектов здравоохранения.

«Резолюции премьер-министра вселяют в меня уверенность в том, что эти крайне важные для жителей республики вопросы будут решены в ближайшее время», — подытожил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, после пересмотра методики финансирования в 2016 году в Якутии из-за низкой плотностью населения попадали под ликвидацию 268 медучреждений различного уровня из 289-ти. Под угрозой оказались 150 участковых больниц, 66 врачебных амбулаторий, 12 городских больниц, 20 центральных больниц, под сокращение должны были попасть 6 111 штатных единиц медицинских работников. Республика была вынуждена возложить финансирование учреждений здравоохранения на свой бюджет, траты в год на эти цели составляли порядка 5 млрд рублей.