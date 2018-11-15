Афера «Евразийская интеграция»: в помощь России ПМР «вкрались мошенники»

Тирасполь, , 02:23 — REGNUM Власти Приднестровья намерены самостоятельно завершить недостроенные объекты, начатые в рамках проекта АНО «Евразийская интеграция». Как сообщил Первый приднестровский телеканал, речь идет о четырёх объектах, где работы были заморожены, а сами объекты законсервированы.

«Мы предполагаем, что в тот проект, в котором Россия заявила о помощи Приднестровью, каким-то образом вкрались мошенники, получившие доступ к деньгам, поступавшим в Приднестровье», — заявил замминистра экономического развития Иван Унту.

От этих действий пострадали более 40 приднестровских фирм, а общая сумма долга — около $2 млн.

Схема, по словам Унту, действовала так: с предприятием заключали договор, выплачивали аванс в размере 25% от общей стоимости проекта, строители и другие специалисты включались в работу.

«А потом уже оставить этот объём работ любое предприятие не может… Это элементарная мошенническая схема, предприятия потом были вынуждены завершать определённые виды работ. Очень часто менялись генеральные подрядчики: то один, то другой, то третий — спрашивать было не с кого и тогда, и сейчас. И очень трудно отследить схему: кто в итоге должен отвечать за те средства, которые не находятся на счетах предприятий, которые выполнили эту работу», — пояснил замминистра.

Руководитель одной из пострадавших строительных фирм Сергей Добров рассказал, что «в начале всё было нормально, спустя какое-то время начались трудности: сжатые сроки, постоянно говорили, что нужно быстрее сделать». «С определённого момента мы поняли, что так продолжать не можем, благополучно завершили эти работы и больше не ввязывались в эту авантюру», — сказал он.

Часть денег уже нынешнее правительство ПМР вернуло из заранее уплаченных строителями налогов. «Государство будет принимать все меры, чтобы ввести эти объекты в эксплуатацию и оплатить задолженности тем предприятиям», — подвел итог Иван Унту.

ИА REGNUM напоминает, что курируемые бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным проекты по линии АНО «Евразийская интеграция» реализовывались в ПМР с 2012 года. В республике были построены более десятка социальных объектов, общий объем инвестиций составил более $60 млн. Эти проекты использовались для политической и предвыборной агитации прежним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, считавшимся главными политическим «партнером» Рогозина в ПМР.

При этом после поражения Евгения Шевчука и его бегства в Молдавию из-за обвинений в коррупции и хищениях в особо крупных размерах оказалось, что АНО «Евразийская интеграция», помимо недостроев, оставила прямые убытки как приднестровским строительным организациям, которым не оплатили выполненные работы, так и государству — в виде налогов.

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