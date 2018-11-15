Полпред президента в ПФО призвал власти Татарии увеличить ввод жилья

Казань, , 00:30 — REGNUM Для выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, Татарии в ближайшие годы необходимо нарастить темпы жилищного строительства с 2,4 до 3,6 млн кв. метров в год. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Для выполнения поставленной общероссийской задачи к 2024 году региону нужно вводить ориентировочно 3,6 млн кв. метров жилья. Здесь одновременно возникает вопрос покупательной способности населения. Темпы строительства должны идти одновременно с возможностями людей с покупательной способностью, чтобы не было ситуаций, когда значительная доля построенного жилья не находит реализацию», — отметил Комаров.

В то же время, считает полпред, при увеличении объемов строительства важно усилить контроль над застройщиками, чтобы не увеличивать число обманутых дольщиков. Он напомнил, что таких граждан в Татарии 4,4 тыс. человек, в число проблемных объектов внесено 27 зданий. Проблемы поэтапно решается — создан фонд, «уделяется серьезное внимание».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале января 2018 года дольщики ЖК «Миллениум сити» подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой внести объект в список самых долгих строек с участием дольщиков. Ведь возводить объект начали еще в 2004 году силами ныне банкротящейся компании «Свей», чьи руковоители проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве. На завершение работ по объекту необходимо порядка 300 млн рублей, у самих покупателей таких денег нет.

В «дорожной карте» срок завершения работ по данному объекту — 2019 год, но жители устали ждать и переживают, что к тому времени стройка еще больше подорожает.