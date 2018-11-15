Схему обращения с отходами в Удмуртии утвердят до конца года

Ижевск, , 00:13 — REGNUM Электронную модель территориальной схемы обращения с отходами в Удмуртии собираются утвердить до конца 2018 года. На новую систему республика перейдет, как и все регионы РФ, с 1 января 2019 года. Создание модели обсуждалось в рамках совещания в Доме правительства республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

До настоящего момента уже разработаны и утверждены все необходимые нормативные документы, которые регламентируют нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), порядок сбора, правила осуществления деятельности регионального оператора ТКО.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, в сентябре 2018 года между Минприроды УР и ООО «Большая тройка» был заключен государственный контракт на разработку автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе ТКО, в Удмуртской Республике». Срок утверждения электронной модели — декабрь 2018 года.

Электронной моделью рассчитан объем капитальных вложений, необходимых для модернизации инфраструктуры обращения с отходами, определена потребность в мощностях по обработке и захоронению отходов. Для снижения затрат на транспортировку отходов предполагается создание на территории республики сети мусороперегрузочных станций.

В течение месяца должно пройти общественное обсуждение Территориальной схемы обращения с отходами.

До настоящего времени не утвержден тариф на услугу оператора по вывозу отходов. Причем тариф будет включать не только текущие расходы оператора, но и объем инвестиций для организации новых объектов.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона детально изучить предварительные цифры по тарифу, насколько они обоснованы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. Приступить к работе оператор должен с 1 января 2019 года. Соглашение заключается сроком на 10 лет.

ООО «Спецавтохозяйство» на 100% принадлежит ООО «Чистый город», основным собственником которого является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов. Курировать работу регионального оператора по обращению с ТКО будет экс-министр ЖКХ, энергетики и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин, который стал директором ООО «Спецавтохозяйство». Должность главы ведомства он покинул в ноябре 2017 года.

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