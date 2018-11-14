В Удмуртии приступили к проектированию транспортного узла в Можге

Можга, Удмуртия, , 23:55 — REGNUM На сегодняшний день уже сформирована дорожная карта в рамках реализации проекта строительства автожелезнодорожного вокзала в Можге. Подготовлено техническое задание на проектирование объекта, заключен договор о предоставлении земельного участка, готовятся документы на выполнение проектных работ, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии со ссылкой на премьер-министра Ярослава Семенова.

По его словам, проект является важным шагом по развитию города Можги.

«Мы здесь должны сделать все, чтобы все наши службы сработали четко и грамотно. И если возникают вопросы, мы всегда готовы подключиться к их оперативному решению. Я сам лично эту тему контролирую и прошу раз в две недели информировать меня о прохождении всех контрольных точек проекта», — отметил Семенов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре правительство Удмуртии и АО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве транспортно-пересадочного узла в Можге, который объединит железнодорожный и автовокзалы.

В текущем году начнется проектирование, строительство вокзала может стартовать в 2019—2020 годах.

«Мы постараемся к 2020 году (максимум 2021 год) начать и закончить работы по реконструкции и строительству вокзального комплекса в городе Можге», — говорил глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам подписания документа.

Вопрос реконструкции старейшего вокзала в республике обсуждается еще с 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Удмуртия и РЖД взамен старейшего вокзала в Можге построят новый к 2021 году