В городе Нерехте Костромской области обновят Базарную площадь

Нерехта, Костромская область, , 21:34 — REGNUM В городе Нерехте Костромской области завершают ремонт Базарной площади, сообщает областное телевидение «Русь». Ремонт объекта проходил в рамках Программы создания комфортной городской среды, стоимость проекта не уточняется.

В августе текущего года были начаты ремонтные работы, в ходе которых была разработана панировка Базарной площади, отремонтированы дороги, тротуары и газоны, появились смотровые площадки у реки.

«Основная масса работ уже выполнена была несколько недель назад, сейчас мы завершаем установку малых форм, ограждений и подключение освещения. По сути, все работы выполнены в полном объеме. И в срок. На следующий год здесь останется только озеленение, которое просто технически лучше делать весной для того, чтобы это служило дольше и радовало всех жителей своей красотой», — отмечает руководитель строительной компании Иван Исаев.

В следующем году в городе планируют отремонтировать площадь у железнодорожного вокзала.