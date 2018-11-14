Кострома сэкономила более 13 млн рублей на освещении улиц

Кострома, , 21:32 — REGNUM Модернизация уличного освещения в Костроме сэкономила расходы на электроэнергию на более 13 миллионов рублей, сообщает городская администрация. В городе заменено свыше 200 шкафов управления наружным освещением, создан единый диспетчерский центр, установлен автоматизированный программный комплекс.

Работы по обновлению оборудования выполнило ООО «Институт высоких технологий Белгородского государственного университета». Стоимость проекта составила почти 17 миллионов рублей.

Теперь работа уличных сетей полностью автоматизирована. Новое программное обеспечение передаёт показания приборов учета каждый час и проводит раздельное начисление платы за потребленную электроэнергию и потребленную мощность.

«Экономия бюджетных средств по оплате за электроэнергию за год составила 13,6 миллиона рублей. По предварительным подсчетам, внедрение автоматизированной системы управления уличным освещение окупит затраты на ее установку менее чем за 2 года, что гораздо быстрей, чем планировалось ранее. Экономия бюджетных средств позволит направлять больше денежных средств на дальнейшую модернизацию сетей уличного освещения», — отмечают в городской администрации.