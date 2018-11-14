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Дефицит внешней торговли Украины вырос в три раза

Экономика

Внешнеторговый дефицит Украины растет третий год подряд

Киев, 14 ноября 2018, 21:06 — REGNUM  За январь-сентябрь 2018 года внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $3,45 млрд, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, в 2017 году за тот же период дефицит внешнеторгового баланса Украины составил $1,1 млрд, что в три раза меньше текущего показателя. Отмечается, что баланс торговли товарами был сведен с дефицитом $6,469 млрд, а баланс торговли услугами — с профицитом $4,632 млрд.

Напомним, в 2017 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $2,625 млрд. В 2016 году баланс был сведен с профицитом $541,6 млн.

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Внешняя торговля
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