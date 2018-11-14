Товарооборот Узбекистана и Италии в 2018 году вырос на 20%

Ташкент, , 20:10 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективных направлениях дальнейшего углубления узбекско-итальянского диалога в политико-дипломатической, торговой, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также в формате «Узбекистан — Европейский союз», обсудили отдельные вопросы международной и региональной проблематики.

«На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в увеличении двустороннего товарооборота, который в январе-сентябре текущего года превысил 206 миллионов долларов, что почти на 20% больше, чем за весь 2017 год», говорится в сообщении.

Стороны также приветствовали предстоящее подписание инвестиционного соглашения между АО «Узбекский металлургический комбинат» и итальянской компанией «Danieli & C. Officine Mecchanicne S.p.A» по реализации совместного проекта.