Всероссийский челлендж успеха — эстафета вдохновляющих историй

Москва, , 20:03 — REGNUM Победители конкурса управленцев «Лидеры России» и студенческого кубка «Управляй!» запустили Всероссийский челлендж «Россия — страна возможностей» — эстафету вдохновляющих историй успеха — о себе, своих друзьях и близких. Эстафета — спецпроект АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Одним из первых участников стал победитель конкурса «Лидеры России», директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину и заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

Присоединиться к челленджу может любой желающий. Для этого нужно снять минутный видеоролик, рассказать в нем о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям. Важно, чтобы автор бросил вызов тем из своих близких, кто, по его мнению, смог чего-то добиться без связей.

Разместить видео можно в одной из социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Под ним нужно отметить своих друзей, которым участник передает эстафету, а также поставить хештеги #РоссияСтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха.

Организаторы предусмотрели поощрения для участников челленджа. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, после публикации видео нужно зарегистрироваться на сайте http://www.rsvchallenge.ru/ через аккаунт «ВКонтакте» или Facebook. Итоги будут подведены 21 декабря. Присоединиться к эстафете может любой россиянин, проживающий в РФ.

«Кто-то считает, что подняться по ступеням социальной лестницы можно лишь, имея нужные связи, а ключ к достижению целей лежит в высоких кабинетах. Эти стереотипы очень распространены. Реальные же истории людей подтверждают, что осуществить свои планы можно самостоятельно. В этом суть челленджа — бросить вызов себе и своим знакомым, показать, что в стране много людей, которые добились успеха своими усилиями, независимо от географии, возраста и образования», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Запустили эстафету восемь финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» и студенческого кубка «Управляй!».

О своих историях рассказали победители «Лидеров России» Татьяна Дьяконова, Кирилл Бабаев, Антон Алексеев, Евгений Покушалов, финалисты — Михаил Панченко и Антон Сериков, а также победители кубка «Управляй!» Михаил Нюсхаев и Вячеслав Темняков.