ДНР и ЛНР создадут совместный фармакологический бизнес

Донецк, , 20:02 — REGNUM Совместный фармакологический бизнес планируют создать Луганская и Донецкая Народные Республики (ДНР и ЛНР), заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, сообщает 14 ноября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, ДНР и ЛНР уже сотрудничают в сфере медицины: пациенты из ЛНР направляются в ДНР для оказания нейрохирургической и другой помощи. Теперь республики начинают строить совместный бизнес по производству медикаментов.

Также из ЛНР в ДНР отправляются студенты, которые обучаются по редким медицинским специальностям.

Напомним, 14 ноября в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького открылся II Международный форум «Наука побеждать… болезнь». Форум посетят специалисты из Донбасса, России, Абхазии и Южной Осетии.