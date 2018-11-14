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ДНР и ЛНР создадут совместный фармакологический бизнес

Экономика

Республики уже взаимодействуют в медицинской сфере

ДНР и ЛНР создадут совместный фармакологический бизнес
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Лекарства

Донецк, 14 ноября 2018, 20:02 — REGNUM  Совместный фармакологический бизнес планируют создать Луганская и Донецкая Народные Республики (ДНР и ЛНР), заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, сообщает 14 ноября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, ДНР и ЛНР уже сотрудничают в сфере медицины: пациенты из ЛНР направляются в ДНР для оказания нейрохирургической и другой помощи. Теперь республики начинают строить совместный бизнес по производству медикаментов.

Также из ЛНР в ДНР отправляются студенты, которые обучаются по редким медицинским специальностям.

Напомним, 14 ноября в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького открылся II Международный форум «Наука побеждать… болезнь». Форум посетят специалисты из Донбасса, России, Абхазии и Южной Осетии.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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