Киргизию посетили 5 миллионов туристов. Половина из них — из Узбекистана

Бишкек, , 19:14 — REGNUM В январе — сентябре 2018 года Киргизию посетили более 5 миллионов туристов. К концу года их количество должно будет вырасти до 5,5 миллиона. Об этом заявил заместитель директора департамента туризма Чубак Оморов, выступая на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям.

По его словам, ведомство при подсчете притока иностранных граждан использует классификацию, принятую Всемирной туристической организацией при ООН. Аналогичным способом туристов считают в Турции и Грузии.

Также глава ведомства акцентировал внимание на том, что за 9 месяцев 2018 года количество посетивших Киргизию туристов из Узбекистана выросло почти до 2,5 миллионов. Для сравнения, за весь 2017 год в республику наведались лишь 379 тысяч узбекистанцев.

Таким образом, отмечает Чубак Оморов, по этому показателю граждане Узбекистана смогли опередить туристов из других стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Киргизию посетили около 2,5 миллиона иностранных туристов, которые за этот период принесли стране прибыль в размере более 26 млрд рублей.

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Отметим, что по итогам 2017 года Всемирная туристическая организация включила Киргизию в ТОП-10 стран, в которых в ближайшее время может произойти «туристический бум».