«Квадра» предложила взять в концессию «Воронежскую теплосеть»

Воронеж, , 18:42 — REGNUM Предложение ПАО «Квадра» о принятии в концессию имущества МКП «Воронежская теплосеть» поступило в администрацию Воронежа. Об этом 14 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Огромный физический износ сетей, находящихся на балансе предприятия, и, соответственно, большое количество аварийных ситуаций, делают оказание качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения практически невозможным. Высокая закредитованность «Теплосети», сложившаяся в предыдущие годы, не позволяет ей своими силами осуществлять необходимые инвестиционные вложения для устранения этих проблем», — прокомментировал 14 ноября предложение потенциального концессионера глава Воронежа Вадим Кстенин.

«В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ администрация Воронежа по моему поручению проведет все необходимые процедуры для определения компании-концессионера. Это позволит привлечь серьезные инвестиционные ресурсы в теплоэнергетическое хозяйство города — и в сети, и в генерирующие мощности», — добавил глава города.

В рамках концессии предполагается вложение в развитие инфраструктуры не менее 3,6 млрд рублей в течение 15 лет. В числе запланированных мероприятий — масштабная реконструкция тепловых сетей, обновление генерирующих мощностей предприятия и ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования, приобретение новой спецтехники, повышение качества учета потребления ресурсов и т.д.

Результатом, отметил Вадим Кстенин, должно стать снижение аварийности на сетях, повышение качества коммунальных услуг для почти трети жителей Воронежа.

«Кроме того, будут восстановлены линии рециркуляции в многоквартирных домах, утраченные в предыдущие годы, когда водоснабжение в Воронеже не было круглосуточным, — отметил глава города. — Мы совместно с правительством Воронежской области расставили приоритеты и четко понимаем, какие объекты требуют первоочередных вложений».

Отметим, что администрация города будет принимать официальные предложения от других потенциальных концессионеров в течение 45 дней. В случае, если другие предложения не поступят, с ПАО «Квадра» будет заключено соглашение концессии и затем начнется процесс передачи имущества.

МКП «Ворнежтеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой около трети жилого фонда областного центра — 1850 жилых домов, 340 объектов социального назначения, более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы. В последние годы предприятие находится в затяжном кризисе, в связи с чем было принято решение о передаче его в концессию. Именно ПАО «Квадра» называлось городскими и региональными властями наиболее вероятным концессионером.