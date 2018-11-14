Производство риса в Южной Корее упало до 40-летнего минимума

Сеул, , 23:06 — REGNUM Южная Корея собрала самый низкий урожай риса за 38 лет: в 2018 году было собрано 3,86 миллионов тонн, что на 2,6% ниже, чем годом ранее. В 1980 же году было собрано 3,55 миллиона тонн риса.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, падение урожайности связано с перепроизводством риса, что приводит к снижению цен и убыткам сельхозпроизводителей, которые вынуждены сокращать посевные площади. Так, в 2018 обрабатывались лишь 737,6 тысяч гектаров рисовых полей — на 2,3% ниже, чем в 2017. Кроме того, негативное влияние оказали неблагоприятные погодные условия и использование рисовых полей для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Правительство Республики Корея прилагает активные усилия по сокращению перепроизводства и поддержке местных сельхозпроизводителей, однако, как показывает практика, его меры малоэффективны.