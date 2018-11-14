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В Эфиопии началось строительство особой турецкой индустриальной зоны

Экономика

Администрация региона Тыграй заявила об интенсификации темпов строительства новой турецкой индустриальной зоны с объемом капитала в 750 миллионов евро

Аддис-Абеба, 14 ноября 2018, 22:10 — REGNUM  Руководство эфиопского региона Тыграй намерено ускорить процесс создания особой индустриальной зоны, где будут представлены турецкие компании с совокупным объемом капитала в 750 миллионов евро. Об этом сообщило 13 ноября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

В ходе встречи посла Эфиопии в Турцию г-на Гырма Тэмэсгэн и главой турецкой компании Turkish Industry Holding в Анкаре председателя холдинга Мохаммеда Коскуна, сторонам удалось достигнуть соглашения по созданию особой турецкой индустриальной зоны в Эфиопии. По словам г-на Коскуна, турецкая сторона уже завершила все подготовительные работы для создания зоны.

По словам администрации индустриального парка в штате Тыграй, строительство особой зоны начнется в марте и полностью начнет функционировать через два года.

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Зарубежная хроника
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