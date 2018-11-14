В Тюменской области закрыли фирму за фальсификацию масла

Тюмень, , 18:45 — REGNUM Апелляционная жалоба ООО «Русмасло» (ранее ООО «Росмасло») 12 ноября 2018 года на решение Ленинского районного суда Тюмени о ликвидации за грубые нарушения прав потребителей отклонена. Фирма наказана за фальсификацию сливочного масла жирами растительного происхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Жалоба «Русмасло» базировалась на доводах о малозначительности выявленных правонарушений и якобы имевших место процессуальных нарушениях, допущенных управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и судом первой инстанции, сообщают в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в 2016 году специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области проводили тотальную проверку сливочного масла в магазинах столицы области. из 10 отобранных проб все оказались неудовлетворительными, то есть не отвечали требованиям ГОСТа 32 261−2013 «Масло сливочное. Технические условия».