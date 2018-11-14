Правительство Италии снизит пенсионный возраст позже, чем ожидалось

Рим, , 18:29 — REGNUM Снижение пенсионного возраста и начало выплат дохода от гражданства в Италии будут осуществляться правительством не с января 2019 года, сообщают национальные СМИ в среду, 14 ноября, со ссылкой на утверждённую правительством новую версию бюджетных документов.

Из текста проекта бюджета исчезло слово «немедленно»: ранее там говорилось, что обе меры, обещанные нынешними властями своим избирателям во время предвыборной кампании, будут введены в действие сразу, то есть с начала нового года, отмечает Italia Oggi.

Теперь же предполагается, что выплаты по доходу от гражданства и введение нового порядка выхода на пенсию начнутся не с января, а в течение года. Такая мера позволит завершить разработку необходимых документов и сэкономить часть средств.

Вместе с тем вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо категорически опроверг «замедление»: по его словам, решение о выделении 16 млрд евро на 2019 год принято, снижение пенсионного возраста и начало выплат по доходу от гражданства будет утверждено специальным декретом в конце 2018 года. При этом Ди Майо не сказал, с какого месяца начнутся выплаты.

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