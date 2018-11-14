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Правительство Италии снизит пенсионный возраст позже, чем ожидалось

Экономика

Из бюджетных документов исчезло слово «немедленно»

Правительство Италии снизит пенсионный возраст позже, чем ожидалось
IgorSaveliev
Пожилой мужчина. Италия

Рим, 14 ноября 2018, 18:29 — REGNUM  Снижение пенсионного возраста и начало выплат дохода от гражданства в Италии будут осуществляться правительством не с января 2019 года, сообщают национальные СМИ в среду, 14 ноября, со ссылкой на утверждённую правительством новую версию бюджетных документов.

Из текста проекта бюджета исчезло слово «немедленно»: ранее там говорилось, что обе меры, обещанные нынешними властями своим избирателям во время предвыборной кампании, будут введены в действие сразу, то есть с начала нового года, отмечает Italia Oggi.

Теперь же предполагается, что выплаты по доходу от гражданства и введение нового порядка выхода на пенсию начнутся не с января, а в течение года. Такая мера позволит завершить разработку необходимых документов и сэкономить часть средств.

Вместе с тем вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо категорически опроверг «замедление»: по его словам, решение о выделении 16 млрд евро на 2019 год принято, снижение пенсионного возраста и начало выплат по доходу от гражданства будет утверждено специальным декретом в конце 2018 года. При этом Ди Майо не сказал, с какого месяца начнутся выплаты.

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