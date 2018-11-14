Биржа международного финансового центра «Астана» провела IPO «Казатомпром»

Астана, , 18:14 — REGNUM Нурсултан Назарбаев открыл ударом в гонг первые торги на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Выступая перед участниками мероприятия, Назарбаев подчеркнул символичность проведения первых торгов на бирже МФЦА в преддверии 25-летнего юбилея национальной валюты Казахстана — тенге, а также одобрил работу команды МФЦА.

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"На базе построенных зданий (ЭКСПО) мы решили построить амбициозный финансовый центр, были большие сомнения в этом плане, но те, кого я назначил в этой центр, и правительство поработали таким образом, что мы сегодня имеем возможность говорить, что здесь будет работать международный финансовый центр «Астана», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также проинформировал присутствующих о том, что сегодня АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», на долю которой приходится порядка 20% мирового рынка урана, впервые осуществила свой выход на IPO. На площадке МФЦА начались торги простыми акциями, а также условные торги глобальными депозитарными расписками компании.

«В дальнейшем мы планируем выставить на продажу активы «Казахтелекома», «Эйр Астаны», «КазМунайГаза» и других национальных компаний. МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития. Здесь активно используется лучший мировой опыт, привлечены ведущие партнеры и эксперты, а для его участников созданы беспрецедентные условия», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал, что в перспективе МФЦА должен стать главным финансовым хабом региона и войти в число ведущих финансовых центров Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, Нурсултан Назарбаев официально открыл международный финансовый центр «Астана» 5 июля 2018года. Акционерами биржи МФЦА (AIX) являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд шелкового пути и NASDAQ.

«Используя современные технологии NASDAQ, мы даем инвесторам со всего мира возможность инвестировать в привлекательные компании, размещающие бумаги на бирже МФЦА. И здесь речь не только о казахстанских компаниях, но и о компаниях из других стран региона, которые могут разместиться на бирже в Астане», — отмечал ранее управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Российские компании заинтересованы в работе на площадке новой биржи. Ряд российских компаний подписали письма о намерениях работать на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), рассказал Кайрат Келимбетов.

«Мы видим интерес российских компаний к работе на площадке биржи МФЦА и привлечении внешних капиталов на понятных и комфортных условиях — ряд компаний подписали письма о намерениях работать на площадке МФЦА и привлекать капиталы здесь», — цитирует Келимбетова «Интерфакс».

"Рассчитываем на это (размещение российских компаний на бирже — ред.). Сейчас мы проводим активное роуд-шоу в России — в октябре состоялись презентации МФЦА в Москве и в Казани, собравшие несколько десятков представителей компаний среднего бизнеса из реального сектора экономики капитализацией от 30 до 100 миллионов долларов каждая. На очереди подобная презентация в Краснодаре», — рассказал собеседник агентства.

Справка

В декабре 2015 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.