Игорь Артамонов поручил ускорить решение проблем резидентов ОЭЗ «Липецк»

Елец, Липецкая область, , 18:04 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочего визита в Елец 13 ноября осмотрел елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». Как сообщила пресс-служба областной администрации, статус резидентов ОЭЗ получили пять компаний, а общий объем заявленных инвестиций превысил 13,1 млрд рублей.

Планируется, что после открытия всех предприятий работу получат 620 человек. В настоящий момент инвесторы ведут строительство заводов. Во время посещения площадки Игорь Артамонов встретился с генеральным директором российско-итальянского предприятия ООО «Шанс Энтерпрайз», которое производит средства для защиты растений. Инвестор столкнулся с трудностями по поставке и монтажу оборудования.

На елецкой площадке пока не построен таможенный пост, поэтому невозможно ввезти в страну оборудование. Если оборудование растаможивать за пределами ОЭЗ, то инвестор потеряет часть преференций, положенных резиденту особой экономической зоны. Такой пост работает на площадке под Липецком, но его зона ответственности не распространяется на Елецкий район. Представители компании «Шанс Энтерпрайз» заверили Игоря Артамонова, что в случае скорого открытия поста они будут готовы уже весной выпустить первую продукцию. Врио главы региона в свою очередь распорядился ускорить решением проблемы таможенного поста.

«Препятствий для развития бизнеса в регионе быть не должно», — заявил Артамонов.