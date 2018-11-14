Дональд Трамп взял курс на разрушение ЕС, а Москве это выгодно?

Москва, , 19:20 — REGNUM Проблема Европейского союза в том, что он так и не стал полноценным государством. Об этом 14 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости создать общеевропейскую армию.

«Есть выражение, что внешняя политика — это продолжение внутренней политики государства, — отметил Мигранян. — Но Евросоюз — это не государство. В этом вся проблема. И [президент Франции Эммануэль] Макрон, и Меркель понимают — ЕС находится в каком-то непонятном состоянии. Поэтому когда Меркель рассуждает об общеевропейской армии, о совете безопасности для Европы, она говорит: «Нам надо пойти дальше и создавать реальное государственное образование». Но пойдут ли на это остальные члены ЕС в ущерб собственному суверенитету и независимости — это большая проблема. Этот якобы сверхуспешный проект оказался не сверхуспешным и вообще не проектом».

Кроме того, Мигранян отметил, что в этом вопросе интересы РФ совпадают с интересами США.

«Трамп сказал: «Нам выгоднее иметь двусторонние отношения», потому что поодиночке они слабее, чем единый ЕС с его огромной экономической мощью, с общими тарифными вещами. Зачем американцам это? Что это им дает?» — риторически поинтересовался профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фракция «Левые» в Европейском парламенте выступила с критикой канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержавшей идею создания единой армии Европейского союза (ЕС).

«Меркель нельзя следовать за [президентом Франции Эммануэлем] Макроном по пути к европейской армии, к милитаристскому союзу», — заявила лидер фракции Габриэле Циммер.

Более того, по мнению Циммер, Меркель должна приложить усилия в области политики разоружения и прекратить экспорт немецкого вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Левые» в Европарламенте не поддержали идею создания единой армии ЕС