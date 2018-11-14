На Украине неплательщикам налогов запретят выезд за границу

Киев, , 17:38 — REGNUM Жителям Украины, которые не перечисляют обязательные платежи в Пенсионный фонд и фонды общеобязательного государственного страхования, нужно запретить выезжать за границу, управлять транспортными средствами и охотиться. Такие предложения 14 ноября на заседании правительства внес министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Предлагаем усилить ответственность за неуплату обязательных платежей в Пенсионный фонд и фонды общеобязательного государственного страхования… Предлагается установить ограничения для тех, кто имеет значительную задолженность по уплате ЕСВ. Речь идет об ограничении их выезда за границу, управление транспортными средствами, охоте и т.д.», — сказал Рева.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поддержал предложение Ревы: «Это правильно. Не бывает не только чужих детей, чужих родителей также не бывает».

Кроме того, Рева предложил усовершенствовать законодательство в сфере уплаты и начисления Единого социального взноса.

«Мы предлагаем увеличить базу начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат — до 104 тыс. 325 грн. (3700 долл). Второе. Предлагается установить регрессивную шкалу размера уплаты ЕСВ с зарплат, доходов, которые превышают максимальные величины, с целью стимулирования легализации доходов граждан. Ставка ЕСВ на сумму зарплаты, которая превышает максимальную базу налогообложения (более 104 тыс грн), будет уменьшаться до 5% для зарплат, которые превышают 270 минимальных», — сказал Рева.

Он призвал внести изменения в законодательство о труде и обязать бизнес платить дифференцированные зарплаты сотрудникам в зависимости от сложности труда и квалификации персонала.

«При этом нужно установить требование для руководителей предприятий — уплачивать ЕСВ из расчета двух минимальных зарплат, в том числе тем 84 тыс. руководителей, которые живут на минимальную зарплату и ни в чем себе не отказывают. Думаю, пришло время и их социально защитить», — призвал Рева.

По его словам, предложенные нововведения позволят дополнительно привлечь в Пенсионный фонд более 358 млн долл.

«Эффект только от такого мероприятия составит 3,4 млрд грн. (121 млн долл. — ред.) в год. Руководители предприятий не работают за минимальную зарплату. Что касается опасений, что они могут уйти в тень, то возникает вопрос: кто тогда будет подписывать платежные документы? В общем в результате предложенных нами механизмов уплаты ЕСВ с высоких зарплат и их легализации дополнительные поступления в Пенсионный фонд могут вырасти до 10 млрд грн. за календарный год», — рассказал Рева.

Министр также пожаловался, что с 2016 года бизнес начал активно уходить в тень.

«75% предприятий Украины демонстрируют среднюю зарплату до 4 тыс грн. (143 долл.). Обращаю внимание, что это исключительно частный сектор экономики. Большинство из этих предприятий не имеют дифференциации в оплате труда в соответствии с должностями и характером выполняемой роботы… Большая часть зарплаты тенизируется, прячется с целью уклонения от уплаты ЕСВ… 84 тыс. руководителей предприятий получают зарплату на уровне минимальной, в том числе в г. Киев таких более 20 тыс. Это при том, что средняя зарплата по Киеву в сентябре 2018 года составила 13 614 грн. (487 долл.) В декабре 2016 года таких руководителей, которые насчитывали себе минимальную зарплату, было только 48 тыс., а сегодня 84 тыс. Их количество выросло почти в два раза. О каких ресурсных возможностях Пенсионного фонда вообще может идти речь?» — возмутился Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2018 года на Украине начали действовать изменения в законодательство, которые ужесточили ответственность злостных неплательщиков алиментов на детей. В частности, им ограничили выезд за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием и право на охоту и тому подобное. Для официально нетрудоустроенных должников предусмотрен новый вид воздействия — общественно полезные работы, оплата за которые будет перечислена на уплату долга по выплате алиментов.

Напомним, в мае 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с начала года государственные исполнители минюста взыскали 1,1 млрд грн (39 млн долл.) алиментов. При этом 118,1 тысячи неплательщиков алиментов запретили выезжать за границу. По данным министра, 119,1 тысячи алиментщиков ограничены в праве управления автомобилем, пользования оружием и охоте. 8 778 должников объявлены в розыск.