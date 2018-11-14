«Пятая колонна США» — политолог о роли Польши и стран Прибалтики в ЕС

Москва, , 18:01 — REGNUM Когда произошли последние волны расширения Евросоюза, были нарушены главные принципы интеграции, уверен профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 14 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о создании европейской армии.

«Когда были последние волны расширения ЕС, нарушились основные принципы интеграции, — уверен он. — Какой главный закон интеграции — должны объединяться страны с примерно равным экономическим уровнем. Но вдруг в ЕС напринимали бывшие советские республики и Польшу. Страны крайне слабые. Причём Европа не хотела их принимать, однако политика пошла впереди экономики. Кстати, тогда некоторые люди понимали — нельзя их принимать, но Америка их продавила и ввела в ЕС, понимая, что они будут играть на её поле. Страны, которые по законам экономки не должны были принимать в ЕС, стали пятой колонной США в Евросоюзе. Они разрушаются сами и разрушают Евросоюз. Я убеждён — будет раскол ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель призвала «работать над тем», чтобы создать армию Евросоюза.

«Нам нужно работать над тем, чтобы однажды создать настоящую европейскую армию», — заявила Меркель в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Ранее с идеей создания армии ЕС выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время эти реплики вызвали недовольство в США. Так, глава пресс-службы Госдепа США Хизер Науэрт на брифинге заявила, что любые действия их военных союзников не должны противоречить линии НАТО и что ослабление НАТО недопустимо.

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