Володин: Поправки в госбюджет впервые поддержали все фракции Госдумы

Москва, , 17:18 — REGNUM Поправки к проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы впервые в истории российского парламентаризма были поддержаны депутатами всех фракций Госдумы. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«464 поправки были поддержаны депутатами Государственной думы. Впервые в истории нашего российского парламентаризма они были поддержаны единогласно всеми фракциями. Это говорит само о себе, потому что, как правило, это очень сложный процесс согласования», — отметил Володин.

При этом еще 187 других поправок в основном под авторством депутатов оппозиционных фракций депутаты обсудили в ходе пленарного заседания и отклонили. Однако, подчеркнул Володин, все фракции все же поддержали те изменения в госсмету, которые были рекомендованы профильным комитетом.

«Это говорит о том, что бюджет во многом отражает запрос общества, запрос на развитие. Как раз отличительная черта бюджета, который мы сегодня принимали, — это бюджет развития», — уверен Володин.

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