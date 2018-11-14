Законопроект о социальном предпринимательстве внесен в Госдуму

Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект о социальном предпринимательстве внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Прописываются критерии социального предпринимательства. Прежде всего, доля от общего объема доходов субъекта малого и среднего предпринимательства от осуществления видов предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации, носящих характер, направленный на улучшение условий жизни граждан, равно как и на усиление их прав по самостоятельному обеспечению своих потребностей, составляет не менее 75% по итогам предыдущего календарного года. Также речь идет о деятельности, которая обеспечивает рабочими местами инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, выпускников детских домов в возрасте до 21 года, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, при условиях, что среднесписочная численность указанных лиц (относящихся к одной либо нескольким категориям), в общей доле работников таких организаций составляет не менее 50%, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда составляет не менее 30%.

Что касается гарантий, то законопроект предлагает разрешить такому бизнесу заключать договоры аренды без конкурса, прописываются и формы поддержки предпринимательства местными властями, в частности, продвижение продукции и услуг.