Ингушетия получит в 2019 году дотацию в размере более 10 млрд рублей

Магас, , 16:23 — REGNUM Ингушетии в 2019 году будет выделено из федерального бюджета 10,164 млрд рублей в виде дотаций. По сравнению с предыдущим годом рост объема дотаций составит более 967 млн рублей. Такие данные привел глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram, отметив, что эти цифры являются «результатом работы по формированию реестра расходных обязательств субъекта».

Накануне, 13 ноября, в Москве состоялась его встреча с министром финансов России Антоном Силуановым. По итогам встречи Евкуров написал, что «объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, представляемых республике в 2019 году, составит 7 907 264,5 тыс. рублей».

Напомним, ранее глава Ингушетии сообщил, что в настоящее время уже завершена работа над бюджетом республики на 2019 год. Основные параметры его составляют: доходы — около 22,125 млрд рублей, расходы — 22,459 млрд рублей. При этом дефицит бюджета должен составить около 333,8 млн рублей или 8,2% от объема собственных доходов. Законопроект о бюджете на 2019 год направлен для рассмотрения Народного собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году федеральный центр предоставил Ингушетии третью по размеру дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в СКФО в сумме 9,2 млрд рублей. Больше нее получили лишь Дагестан и Чечня 59 и 27 млрд рублей соответственно.

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