Волгоград: рабочим «Красного Октября» начали выплачивать долги по зарплате

Волгоград, , 16:03 — REGNUM Долги по заработной плате работникам волгоградского завода «Красный Октябрь» начали выплачивать 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам рабочего совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

«В связи с обращением конкурсного управляющего по оказанию помощи в выплате заработной платы работникам предприятия «Красный Октябрь» нами приняты меры по решению данного вопроса. Средства в полном объеме поступили на расчетные счета, и сегодня уже начаты выплаты начисленной заработной платы», — заявил глава региона.

Глава региона также отметил, что на комбинате продолжается работа по «стабилизации и оздоровлению ситуации», созданию условий для стабильной деятельности предприятия. В ближайшее время планируется начать комплексную проверку и аудит всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Красный Октябрь». В состав комиссии, по словам губернатора, должны войти представители прокуратуры, налоговой инспекции, правоохранительных и контрольно-надзорных органов. По итогам планируется дать правовую оценку действиям лиц, неэффективно управлявших комбинатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября металлургический комбинат «Красный Октябрь», крупнейший производитель специальных марок стали, был признан судом банкротом. 13 ноября на предприятии была возобновлена работа, приостановленная несколько дней назад. До 1 декабря региональные власти должны представить поэтапный план спасения предприятия. В настоящее время на комбинате работают 3,5 тыс. человек.

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