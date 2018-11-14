Правительство Италии отложит 3,6 млрд евро на непредвиденные расходы

Рим, , 15:55 — REGNUM Правительство Италии намерено «откладывать» в бюджете по 0,2% ВВП в год (около 1,2 млрд евро) на непредвиденные расходы, сказано в письме, направленном министром экономики и финансов Джованни Триа в Еврокомиссию, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 14 ноября.

Полученные таким образом 3,6 млрд евро в 2019—2021 годах предполагается направлять на профилактику разрушительных последствий землетрясений и наводнений либо на ликвидацию этих последствий.

В качестве примера в тексте письма упомянут ураган, обрушившийся на Италию в конце октября — начале ноября 2018 года. По предварительной оценке, ущерб составил около 3 млрд евро.

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