Миллер ответил на угрозы США заморозить проект «Северный поток — 2»

Москва, , 15:42 — REGNUM Проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через Балтийское море из России в Германию, будет реализован. При этом его осуществлению угрозы со стороны Соединённых Штатов о заморозке не помешают. Об этом заявил глава российской компании Газпром Алексей Миллер.

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Он напомнил, что на сегодняшний день уже построены 200 км газопровода.

«И остальное достроим», — приводит «Коммерсантъ» слова Алексея Миллера.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании в Германию. На сегодняшний день уже проложено свыше 200 км газопровода. Работы по укладке труб ведутся по графику, задействовано порядка 20 судов. Длина газопровода превысит 1,2 тыс. км, мощность двух веток составит 55 млрд куб. м в год.

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Против строительства газопровода активно выступают Киев и Вашингтон. США уже пообещали поддержку Украине в «борьбе с российскими газопроводами». 13 ноября посол США при ЕС Гордон Сондленд, выступая в Брюсселе, заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов», чтобы остановить проект «Северный поток — 2».

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