Открытие трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург «сдвинулось по срокам»

Москва, , 15:41 — REGNUM Открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург перенесли на сентябрь 2019 года, сообщил 14 ноября журналистам председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах в кулуарах конференции ITSONROAD в Сколково.

По его словам, археологи разрешили строительство платного участка в районе поселка Войскорово в Тосненском районе Ленинградской области «буквально третьего дня», в свою очередь строители «попали уже в зимний сезон».

«Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения с вводом в эксплуатацию (трассы) в сентябре 2019 года. Сдвигаемся просто по срокам», — заявил Кельбах, добавив, что на тариф это никак не повлияет.

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Напомним, в начале октября у поселка Войскорово на 663-м км строящейся скоростной автомобильной дороги были найдены археологические находки, в связи с чем строительство трассы было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по государственному контракту срок завершения основных работ по трассе М-11 изначально был рассчитан до 30 июня 2018 года. Затем сообщалось о переносе открытия платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на октябрь-ноябрь 2018 года.

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