Рубль зависим от настроений на глобальных рынках

Москва, , 15:40 — REGNUM Российская валюта остается под давлением ряда фундаментальных и краткосрочных новостных факторов. К числу первых можно отнести продолжающееся ралли доллара. Индекс DXY превысил отметку 97, которая являлась важным психологическим уровнем. Теперь есть все шансы до конца 2018 года протестировать уровень 100. Сокращение баланса ФРС и рост кредитных ставок LIBOR на межбанковском рынке неизбежно повышают стоимость американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Долговой рынок сегодня, 14 ноября, торгуется с небольшим повышением, однако это можно считать технической коррекцией и, вероятнее всего, падение индекса гособлигаций RGBI продолжится, оказывая негативное влияние на рубль. Локальным негативом можно считать падение цен на нефть, которое наблюдается последние несколько дней. Однако рубль сейчас всё-таки больше зависим от общих настроений на глобальных рынках, которые были описаны выше.

«На фоне небольшой коррекции доллара на Forex пара USD/RUB протестировала отметку 67,50. Поскольку риски со стороны глобальных трендов на мировом финансовом рынке все еще высоки, то от текущих уровней справедливо ожидать разворот с дальнейшим движением вверх к ближайшим целям на отметках 68−70», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль поддерживает возможный перенос санкций США