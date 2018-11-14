Власти Италии потратят миллиард евро на безопасность дорог

Рим, , 15:40 — REGNUM В бюджете Италии на 2019 год заложен 1 млрд евро на обеспечение безопасности дорожной сети, сказано в письме, направленном министром экономики и финансов Джованни Триа в Еврокомиссию, передает Affari Italiani в среду, 14 ноября.

Средства будут потрачены на обеспечение безопасности дорог, мостов, виадуков и тоннелей, построенных одновременно с обрушившимся 14 августа 2018 года мостом Моранди в Генуе или ранее.

14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Представители правительства ранее заявляли, что устаревшей является около половины инфраструктуры страны.

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