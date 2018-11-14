В Латвии фиксируют увеличение транзитного грузопотока в Китай

Рига, , 15:37 — REGNUM

В рижским порт прибыло судно с 264 контейнерами, все они подлежат транспортировке в Китайскую Народную Республику, пишет delfi.lv. По мнению издания, этот факт подтверждает, что Латвия понемногу «наращивает свою роль» транзитной страны на пути Запад-Восток.

Председатель правления ООО «Riga Container Terminal» Валдис Андерсонс подчеркивает беспрецедентность случая, отмечая, что впервые в порт прибыло судно с грузом, который предназначен только для китайского рынка.

«До сих пор предназначенные для Китая контейнеры перевозили вместе с контейнерами, предусмотренными для других стран», - заявил Андерсонс.

Сообщается, что после разгрузки корабля, контейнеры были перемещены на железнодорожные платформы для их дальнейшей перевозки. Всего в направлении Китая по железнодорожным путям отправятся шесть составов.

По мнению Андерсона, в настоящее время складываются благоприятные внешние факторы для того, чтобы прием подобных судов в латвийских портах и дальнейшая транспортировка грузов по латвийским железным дорогам стали повседневным событием.

В то же время министерство сообщения Латвии отчиталось о росте объема грузовых железнодорожных перевозок на 10,2% до 40,291 млн тонн за десять месяцев 2018 года. Показатель по международным перевозкам составил 39,143 млн тонн, что на 11,4% больше чем за тот же период 2017 года, в то время как объем внутренних перевозок уменьшился на 20,4% до 1,148 млн тонн.

Увеличившись на 8,2% за 10 месяцев 2018 года, транзит железнодорожных грузов через латвийский порты составил 31,987 млн тонн, в то время как сухопутный транзит, продемонстрировав увеличение на 58%, составил — 4,329 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года был запущен контейнерный поезд, соединяющий Китай и Европу по маршруту: Урумчи — Алтынколь — Рига — Роттердам.

Рига не оставляет свои попытки по реабилитации своей транзитной отрасли, показатели которой значительно уменьшились в связи с уходом из ее портов российского транзита. Одно из направлений по улучшению состояния транзитной отрасли в Латвии видится в более тесном сотрудничестве с Востоком и в интеграции в китайский проект «Шелковый путь». Латвия также предпринимает попытки «отобрать» белорусский транзит у Литвы, перенаправив его в собственные порты.

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