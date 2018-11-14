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Техмаш поставит в Тульскую область 10 лечебно-диагностических комплексов

Экономика

Апробация «Ангелов» проходила в медучреждениях региона с 2016 года

Техмаш поставит в Тульскую область 10 лечебно-диагностических комплексов
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Медицинская диагностика

Москва, 14 ноября 2018, 15:29 — REGNUM  Современные лечебно-диагностические комплексы поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» до конца года поставит в районные больницы и в Центр медицины катастроф Тульской области концерн «Техмаш», сообщает 14 ноября пресс-служба предприятия.

Всего министерство здравоохранения региона планирует приобрести 3 стационарных и 7 мобильных комплексов общей стоимостью более 8 млн рублей.

Апробация «Ангелов» проходила в нескольких медучреждениях Тульской области с 2016 года. Полученные результаты показали: концепция системы поддержки и принятия решения, реализованная в лечебно-диагностическом комплексе, а также возможность хранения и передачи информации, позволяет медперсоналу быстрее и качественнее оказывать помощь пациенту.

«В настоящее время готовится пакет документов для поставки оборудования в районные больницы и в Центр медицины катастроф. До конца года комплексы должны быть переданы в медучреждения. После чего наши специалисты проведут обучение медперсонала на местах», — сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Медицинский комплекс разработали специалисты НПО «СПЛАВ» совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. Он производится в мобильном и стационарном вариантах, а роботизированная система позволит врачам сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных средств или неправильной дозировкой.

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